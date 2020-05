Federico Fellini, realista visionario: su Rai Movie un ciclo di film e documentari dedicato genio del cinema italiano

News Cinema

Il ciclio verrà inaugurato mercoledì 20 maggio in prima serata da La dolce vita e proseguirà fino alla metà di luglio.

Si inagurerà mercoledì 20 maggio con la trasmissione in prima serata di La dolce vita, nel giorno del sessantesimo anniversario della vittoria della Palma d'oro a Cannes del film, un ciclo di film e documentari proposto da Rai Movie e intitolato "Federico Fellini, realista visionario", più che doveroso omaggio della tv pubblica italiana al più grande genio della storia del nostro cinema, di cui in questo 2020 si festeggia il centenario della nascita.

Il ciclo proseguirà poi con altri tre appuntamenti in prima serata coi capolavori di Fellini: mercoledì 27 maggio con 8 ½; mercoledì 3 giugno con I vitelloni; ,mercoledì 10 giugno, con La città delle donne.

Da domenica 14 a sabato 20 giugno, il ciclo "Federico Fellini, realista visionario" proseguirà tutte le mattine con altri titoli di questo straordinario regista, da Lo sceicco bianco fino a Ginger e Fred. Dal 24 giugno il ciclo si sposterà in terza serata e, per tre mercoledì, le notti di Rai Movie

saranno illuminate dai titoli come La voce della luna, Il Satyricon, Il casanova di Federico Fellini, l’episodio “Toby Dammit” di Tre passi nel delirio, E la nave va, Prova d'orchestra, Intervista e l'imperdibile documentario Block-notes di un regista.

La visione dei film sarà accompagnata da “Federico Fellini in Frames”, brevi pillole sulla carriera del Maestro realizzate dall’Istituto Luce con prezioso materiale di repertorio: dalla premiazione a Cannes con la Palma d’oro a La dolce vita, alla la consegna dell’Oscar per 8 ½, passando il dietro le quinte di numerosi film e molto altro.