Fede Alvarez torna all'horror con un film descritto come "Shining nella Casa Bianca"

News Cinema

Il regista ha anche nel paniere, come produttore, un reboot di Non aprite quella porta.

Forse perché quando è uscito dalla sua comfort zone, con Millennium - Quello che non uccide, non gli è andata tanto bene, ma Fede Alvarez - in foto sul set del suo remake de La casa, anno 2013 - è pronto a tornare all'horror con ben due progetti.

In veste di regista si occuperà di un film ancora senza titolo ma descritto in modo piuttosto promettente come "Shining nella Casa Bianca". Il progetto fa parte di un accordo tra la casa di produzione di Alvarez, Bad Hombre, e la Legendary. La sceneggiatura, di cui ancora ovviamente non si sa nulla, è a cura di Joe Epstein.

Il secondo progetto verrà soltanto prodotto da Fede Alvarez ed è il reboot del capolavoro di Tobe Hooper Non aprite quella porta, ovvero The Texas Chainsaw Massacre, che ha conosciuto nel tempo diversi sequel, prequel e varianti. La sceneggiatura di questa nuova versione sarà scritta da Chris Thomas Devlin.

In un momento in cui il cinema horror stenta sempre di più ad arrivare nelle sale con prodotti di buon livello, speriamo che questi film - o almeno il primo - ci diano le soddisfazioni che noi fan del genere pazientemente aspettiamo.