February - L'innocenza del male: il film da vedere e commentare insieme lunedì 7 settembre con SimulWatch

February - L'innocenza del male è un film horror del 2015 con una garantita possessione demoniaca. L'appuntamento su SimulWatch con è per lunedì 7 settembre alle 22.

La visione condivisa di lunedì 7 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film horror del 2015 coprodotto da Stati Uniti e Canada. February - L'innocenza del male è l'opera prima di Oz Perkins, regista anche del recente Gretel e Hansel, una rivisitazione in chiave horror della celebre fiaba dei fratelli Grimm. La storia ha un particolare approccio narrativo e usa il genere horror come espediente per raccontare le vicende delle protagoniste. Il film ha avuto una distribuzione ampia negli Stati Uniti solo dopo l'uscita su Netflix del secondo film di Perkins, intitolato Sono la bella creatura che vive in questa casa. Del cast di February fanno parte Emma Roberts, Kiernan Shipka, Lucy Boynton, James Remar e Lauren Holly.

February - L'innocenza del male racconta delle adolescenti Kat e Rose, uniche alunne di una prestigiosa scuola cattolica di New York a non tornare a casa durante le vacanze. Rose nasconde un segreto ed è felice di non aver ricevuto notizie dai suoi familiari. Kat, invece, si mostra piuttosto frustrata. Una notte Rose scopre che Kat si comporta in modo inquietante, dando segni di possessione demoniaca, ma non sa come aiutare la ragazza. Contemporaneamente, la paziente psichiatrica Joan fugge dalla clinica psichiatrica in cui è reclusa e si imbatte nei coniugi Bill e Linda che si stanno dirigendo nella scuola di Kat e Rose.





