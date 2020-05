Febbre da cavallo: il film da vedere e commentare insieme sabato 2 maggio con SimulWatch

News Cinema

Gigi Proietti e Enrico Montesano nel cult movie diretto da Steno nel 1976. Appuntamento su SimulWatch sabato 2 maggio alle 15:30.

La visione condivisa di sabato 2 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film diretto da Steno nel 1976 che, da fenomeno prettamente romano, nel corso degli anni è diventato un cult movie irresistibili per tutti i cultori della commedia italiana, dalle Alpi alla Sicilia: Febbre da cavallo.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Febbre da cavallo e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 2 maggio alle ore 15:30.

Gigi Proietti ed Enrico Montesano, certo, ma anche Francesco De Rosa, Mario Carotenuto, Catherine Spaak, Gigi Ballista, Ennio Antonelli e Adolfo Celi. E poi i cavalli, le corse, gli ippodromi, le scommesse, Soldatino, King e D'Artagnan. All'epoca in sala fu un mezzo fiasco, poi iniziò a essere programmato in tv nelle reti private, dapprima soprattutto a Roma, e poi in tutta Italia. Febbre da cavallo è oggi un cult per milioni di spettatori, che sanno a memoria battute e scene. Tanto che il film è approdato perfino sulla più nota e diffusa delle piattaforme in streaming italiane, quella di Netflix.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

