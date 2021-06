Fear Street Parte 1: 1994, il trailer ufficiale del primo capitolo della trilogia horror targata Netflix

News Cinema

Primo dei tre film horror tratto dalla trilogia di R.L. Stine, Fear Street Parte 1: 1994 debutterà in streaming il 2 luglio. Questo è il trailer ufficiale del film.

Debutta il 2 luglio in streaming su Netflix Fear Street Parte 1: 1994, primo capitolo della trilogia di film horror diretti da Leigh Janiak e basati sulla serie di romanzi "La strada della paura" firmata da R.L. Stine, cui seguiranno, il 9 e il 16 dello stesso mese, i successivi Fear Street Parte 2: 1978 e Fear Street Parte 3: 1666.

Questo qui di seguito è il trailer ufficiale e trama di Fear Street Parte 1: 1994:

Nel 1994, dopo che una brutale tragedia sconvolge gli abitanti di Shadyside, in Ohio, un gruppo di adolescente scopre che una serie di terrificanti eventi che hanno afflitto la loro città nel corso di numerosi anni potrebbero non essere casuali, e che loro stessi potrebbero essere le prossime vittime.

Ambientati rispettivamente negli anni indicati dai titoli, i film raccontano la storia di un gruppo di ragazzi che abitano nella sfortunata cittadina di Shadyside, in Ohio, alle prese con il disvelamento della sanguinosa maledizione che ha marchiato la storia della loro città nel corso di secoli. Ognuno dei capitoli della trilogia è "R-Rated", e si rifà a un sottogenere diverso del cinema dell'orrore:il primo è un teen horror, il secondo è uno slasher in stile Venerdì 13, il terzo un horror sovrannaturale. Nel cast ci sono interpreti come Maya Hawke, Sadie Sink, Gillian Jacobs, Jordana Spiro, Kiana Madeira, Ashley Zuckerman, Ryan Simpkins e Olivia Scott Welch.

