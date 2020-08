Favolacce, Voglio nascondermi e Martin Eden fra i primi selezionati per gli EFA 2020

News Cinema

Gli European Film Awards 2020 annunciano una prima parte dei film selezionati che concorreranno al prestigioso riconoscimento, ci sono anche gli italiani Martin Eden, Voglio nascondermi e Favolacce.

Fra i 32 lungometraggi di finzione inclusi nella prima parte della lista di selezione degli European Film Awards 2020 ci sono anche tre importanti film italiani: Martin Eden di Pietro Marcello, Voglio nascondermi di Giorgio Diritti e Favolacce dei fratelli D’Innocenzo.

A causa dell’emergenza Covid-19 e alle relative restrizioni, la lista di selezione dei lungometraggi di finzione raccomandati per una nomination agli European Film Awards sarà annunciata in due momenti: oggi, la European Film Academy ed EFA Productions annunciano i 32 titoli inclusi nella prima parte, mentre i titoli della seconda saranno annunciati a settembre. Questo permetterà l’inclusione di quei film la cui première era stata programmata entro il 31 maggio 2020 – a un festival cinematografico o con una normale uscita al cinema – ma che a causa della pandemia non ha potuto avere luogo, a condizione che vengano presentati in anteprima nelle sale o online prima della fine di novembre 2020. Insieme, i titoli della prima e seconda parte andranno a comporre la lista di selezione dei lungometraggi di finzione raccomandati per una nomination agli European Film Awards. I film sono stati selezionati da un comitato composto dal Board dell’EFA e da alcuni esperti.

Nelle prossime settimane, gli oltre 3.800 membri della European Film Academy visioneranno I film selezionati e, dopo che saranno stati annunciati anche quelli della seconda parte, voteranno per le nomination nelle categorie Film, Regista, Attore, Attrice e Sceneggiatore Europeo. Le nomination saranno poi annunciate il 7 novembre al Festival del Cinema Europeo di Siviglia, in Spagna. Ad una giuria composta da 8 membri spetterà invece il compito di decidere i vincitori per le categorie Direzione della Fotografia, Montaggio, Scenografia, Costumi, Trucco e Parrucco, Musiche Originali, Suono, Effetti Visivi.

La 33a edizione degli European Film Awards con l’annuncio dei vincitori si terrà il 12 dicembre a Reykjavik.