Favolacce: in prima visione tv su Sky Cinema il film dei fratelli D'Innocenzo

Stasera venerdì 10 luglio, alle 21:15 su Sky Cinema, andrà in onda il fresco vincitore del Nastro d'Argento 2020 come miglior film. Favolacce sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

È stato uno dei film più visti sulle piattaforme streaming in questi mesi di lockdown, e da quando i cinema hanno riaperto, è felicemente in testa alla classifica del botteghino italiano.

E per quanto il nostro consiglio sia quello di andarlo a vedere su grande schermo dove possibile, è obbligatorio e importante segnalare che Favolacce, il bellissimo film dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo fresco vincitore del Nastro d'Argento 2020 come miglior film, andrà in onda questa sera in prima visione tv alle 21:15 su Sky Cinema Due. Favolacce sarà anche disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV.



Favolacce: Clip Ufficiale per la prima visione TV del Film - HD

Oltre a quello come miglior film, Favolacce ha vinto anche altri quattro Nastri (miglior produttore, sceneggiatura, fotografia e costumi), che fanno seguito al premio vinto al Festival di Berlino lo scorso febbraio per la migliore sceneggiatura.

Prima della messa in onda del film, alle 20.45 su Sky Cinema Due, sarà riproposta la puntata de “Il Cinemaniaco incontra Favolacce – I registi , dove Gianni Canova ha ospitato nel suo studio ‘virtuale’ i fratelli D’Innocenzo per parlare del loro ultimo lavoro e dei loro progetti futuri. Inoltre, in seconda serata, dalle 23.00 su Sky Cinema Due, sarà programmato La terra dell’abbastanza, l’opera prima dei fratelli D’Innocenzo, disponibile anch’essa on demand.

Il film racconta di una piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti, la scuola: un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l’indifferenza colpevole degli adulti. Ma soprattutto è la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti.

«Il disagio, la solitudine, l’inquietudine, trovano il principale luogo all’interno delle famiglie di questa storia – descrivono così il loro film i fratelli D’Innocenzo –. La casa, quella che prima era un nido, anche teneramente limitante, ora è il nucleo delle insofferenze, della freddezza, dell’ansia. Vogliamo indagare nel modo più originale possibile le fratture comunicative di queste famiglie, immerse nel flusso stagnante di routine asettiche, dove forse solo le tragedie hanno la possibilità di scuotere».

