Favolacce: il teaser trailer ufficiale del nuovo film dei fratelli D'Innocenzo in concorso a Festival di Berlino 2020

I registi e sceneggiatori di La terra dell'abbastanza in corsa per l'Orso d'oro alla Berlinale del 2020. Favolacce sarà nei cinema italiani dal prossimo dal 16 aprile distribuito da Vision Distribution. Nel cast Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani, Gabriel Montesi, Justin Korovkin.

Dopo aver esordito nella sezione Panorama con la loro opera prima, La terra dell'abbastanza (che gli è valso anche un Nastro d'argento e una candidatura al David di Donatello come migliori registi esordienti), i fratelli D'Innocenzo stanno per tornare al Festival di Berlino entrando dalla porta principale, quella del concorso. A concorrere all'Orso d'oro e agli altri premi assegnati dalla Giuria Internazionale guidata da Jeremy Irons (e con Luca Marinelli dentro) è anche il loro nuovissimo secondo film, Favolacce, che arriverà nei cinema italiani il 16 aprile con Vision Distribution e di cui vi presentiamo il primo teaser trailer ufficiale.

E se il loro film sarà bello tanto quanto questo teaser, c'è da augurarsi che i D'Innocenzo tornino a casa da Berlino con qualche premio.



Favolacce: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD

Favolacce, è una favola dark ambientata nella periferia meridionale di Roma, che vede protagonista una piccola comunità di famiglie e i loro figli adolescenti di 12 anni. Al centro della storia troviamo la famiglia composta da Elio Germano, Barbara Chichiarelli e i loro diligenti figli che frequentano la scuola. Il film analizza un mondo superficialmente normale, che nasconde invece la passività colpevole degli adulti, l'angoscia e lo sconforto dei figli che sfocia in rabbia.

Oltre a Favolacce, in concorso al Festival di Berlino 2020 c'è anche Volevo nascondermi, il film di Giorgio Diritti su Ligabue (il pittore, non i cantante) che vede protagonista nuovamente Elio Germano.