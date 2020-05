Favolacce: il final trailer del film dei fratelli D'Innocenzo, disponibile on demand dall'11 maggio

News Cinema

Uno dei film italiani più belli e importanti degli ultimi anni, da non perdere per nessun motivo.

Dopo l'annuncio di pochi giorni fa realtivo alla disponibilità del film a noleggio in streaming dall'11 maggio, di Favolacce arriva anche il final trailer, che vi mostriamo qui di seguito.

Presentato in prima mondiale al Festival di Berlino lo scorso febbraio, dove ha vinto un meritatissimo Orso d'Argento per la miglior sceneggiatura, Favolacce è uno dei migliori film italiani degli ultimi anni, nonché il film in cui il grande talento dei suoi autori, i gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, li impone all'attenzione di tutto il mondo del cinema italiano come realtà con la quale tutti coloro i quali operano nel settore dovranno fare i conti.

Favolacce sarà disponibile dall'11 maggio a noleggio su Sky Primafila Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital e Rakuten TV. Non perdetelo.





Questa la sinossi ufficiale di Favolacce:

C’era una volta una favola nera, ambientata nella provincia romana, tra la malinconica litoranea brutalmente costruita ed una campagna che è stata palude.

Una piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti, la scuola.

Un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l’indifferenza colpevole degli adulti. Ma soprattutto è la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti.