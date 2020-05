Favolacce: il film da vedere e commentare insieme lunedì 25 maggio con SimulWatch

News Cinema

Il fenomenale nuovo film dei gemelli D'Innocenzo, alla loro opera seconda dopo La terra dell'abbastanza. Appuntamento su SimulWatch lunedì 25 maggio alle 21.

La visione condivisa di lunedì 25 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Favolacce, il film opera seconda dei gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo che è stato accolto da una vera e propria ovazione critica e che è uno dei film più visti in streaming in questo periodo di quarantena.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Favolacce e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 25 maggio alle 21.

Damiano e Fabio D'Innocenzo, romani, (fortunatamente) senza una scuola di cinema alle spalle, autodidatti, si erano fatti conoscere in Italia e all'estero grazie al loro primo film, intitolato La terra dell'abbastanza. Come esordio, già quel film era notevole, ma alla loro opera seconda i D'Innocenzo hanno lasciato tutti a bocca aperta, danto libero sfogo al loro talento visionario e firmando un film strabiliante, che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del cinema italiano. Potente, magnetico, inventivo, stregolato, disturbante: sono solo alcuni degli aggettivi che si possono usare per Favolacce, che è uscito direttamente in streaming nelle scorse settimane dopo aver partecipato, prima dello scoppio della pandemia, in concorso alla Berlinale, vincendo il un meritatissimo premio per la migliore sceneggiatura.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Un uragano all'improvviso.