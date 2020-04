News Cinema

Favolacce, il bellissimo film dei fratelli D'Innocenzo, disponibile on demand dall'11 maggio

Federico Gironi di 29 aprile 2020 11

Il film, vincitore del premio per la migliore sceneggiatura allo scorso Festival di Berlino, salterà l'uscita in sala per rendersi immediatamente disponibile al pubblico italiano. Non perdetelo.

Siamo alla vigilia della Fase 2, ma la riapertura dei cinema non è ancora nemmeno lontamente all'orizzonte. E quindi, seguendo l'esempio di molti altri importanti titoli internazionali (L'uomo invisibile, Emma, Tornare a vincere e altri ancora), anche i fratelli D'Innocenzo e i loro distributori e produttori (Vision Distribution, Pepito Produzioni e Rai Cinema) hanno deciso di rendere il loro ultimo, bellissimo film, Favolacce, disponibile in digitale on demand per il pubblico italiano.

Favolacce, che è uno dei più importanti film italiani degli ultimi anni, e che non dovete perdere per nessun motivo al mondo, sarà disponibile per il noleggio dall'11 maggio sulle piattaforme streaming di Sky Primafila premiere, TimVision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital e Rakuten Tv.



Favolacce: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD Leggi anche La recensione di Favolacce Premiato con l'Orso d'Argento per la migliore sceneggiatura al Festival di Berlino 2020, proprio pochi giorni prima dello scoppio della pandemia, Favolacce è una favola dark ambientata nella periferia meridionale di Roma, che vede protagonista una piccola comunità di famiglie e i loro figli adolescenti di 12 anni. Al centro della storia troviamo la famiglia composta da Elio Germano, Barbara Chichiarelli e i loro diligenti figli che frequentano la scuola. Il film analizza un mondo superficialmente normale, che nasconde invece la passività colpevole degli adulti, l'angoscia e lo sconforto dei figli che sfocia in rabbia.

Leggi anche Damiano e Fabio D'Innocenzo presentano il loro film

di Federico Gironi Critico e giornalista cinematografico

Programmatore di festival