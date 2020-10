Fatman: Mel Gibson è un furioso Babbo Natale sotto attacco nel trailer dell'originale commedia

News Cinema

Nel trailer della bizzarra commedia Fatman, con Walton Goggins e Marianne Jean-Baptiste, Mel Gibson è un Babbo Natale decisamente insolito che finisce nelle mire di un sicario.

C'è Natale e Natale, così come c'è Babbo Natale e Babbo Natale: "credi che mi abbiano scelto per questo lavoro solo perché sono grasso e gioviale?" chiede un barbuto e scorbutico Mel Gibson a un certo punto nel trailer di Fatman, una bizzarra commedia perfetta per un Natale alternativo diretta dall'ennesima coppia di fratelli: Eshom Nelms e Ian Nelms.

Nel film, Gibson è Chris Cringle, uno stanco - ma autentico - Santa Claus, che pensa di ritirarsi dagli "affari", visto anche il cinismo imperante ormai nel mondo. Viene costretto a collaborare con l'esercito americano e, a peggiorare le cose, un ricco ragazzino viziato e stanco di ricevere carbone mette una taglia sulla sua testa e ingaggia a questo scopo un sicario determinato (interpretato dal tarantiniano Walton Goggins).

Il resto lo vedete in questo trailer iconoclasta, in cui Rudolph, la renna col naso rosso, è capace di portarvi via con un morso i gioielli di famiglia. Marianne Jean-Baptiste è la paziente signora Claus.

Fatman uscirà in America il 13 novembre.