Fatman: Mel Gibson Babbo Natale senza costume rosso nella prima foto ufficiale del film

Carola Proto di 10 settembre 2020 5

Nella commedia nera Fatman, in uscita a fine 2020, Mel Gibson interpreta un Babbo Natale male in arnese e un po’ sciatto, come si vede dalla prima foto del film.

A molti attori capita, quando non sono più dei giovanotti aitanti, di dover interpretare Babbo Natale, indossando il tradizionale costume rosso, la barba bianca, e armandosi di renne e di sacco di regali. Il Santa Claus che Mel Gibson impersona nella commedia nera Fatman tuttavia quasi non sembra il simpatico e grassoccio omino della tradizione, in primis perché, e lo apprendiamo della breve sinossi del film, gli affari gli vanno male, e quindi l'umore - e il look - sono quel che sono. Nella prima immagine ufficiale del film, l'attore australiano ha conservato la barba del personaggio, ma ha optato per un cardigan beige decisamente da vecchietto. Parla al telefono, che forse è un'alternativa alle consuete letterine, e non sembra particolarmente contento. Fatman dovrebbe arrivare nelle sale americane a fine 2020, quindi durante le festività, ed è diretto dai fratelli Eshom e Ian Nelms, registi televisivi e cinematografici a cui dobbiamo, fra gli altri, il noir con John Hawkes Small Town Crimes. Questa volta raccontano la storia di un bambino di 12 anni che assolda un killer per far fuori Babbo Natale, che gli ha regalato soltanto carbone. Gli altri interpreti del film sono Walton Goggins e Marianne Jean-Baptiste. L'ultima volta che abbiamo visto Mel Gibson al cinema è stato ne Il professore e il pazzo, in cui duettava con Sean Penn e interpretava un altro uomo con la barba: il Professor James Murray, che ebbe l'idea di compilare il primo dizionario enciclopedico della lingua inglese.

