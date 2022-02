News Cinema

Father Stu: Mark Wahlberg è un cattivo ragazzo che si fa prete nel trailer del film tratto da una storia vera

Daniela Catelli di 11 febbraio 2022

Arriverà nei cinema americani il 15 aprile, in tempo per Pasqua, Father Stu, il film con Mark Wahlberg e Mel Gibson che racconta la vera storia di un ex pugile, attore e cattivo ragazzo, che scopre la vocazione e diventa sacerdote. Vi mostriamo il trailer.