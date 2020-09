News Cinema

Father of the Bride Part 3 (ish): Steve Martin col cast originale de Il padre della sposa nel trailer dello speciale Netflix!

Daniela Catelli di 25 settembre 2020

Netflix ha diffuso il breve trailer di Father of the Bride Part 3 (ish), che annuncia una reunion del cast delle commedie degli anni Novanta con Steve Martin e Diane Keaton in un minispecial il 25 settembre, sulla pagina Facebook e sul canale youtube della piattaforma.

Arriva all'improvviso, ed è una bella sorpresa per i fan, il breve trailer che preannuncia per oggi, 25 settembre, l'arrivo sul canale youtube di Netflix e sulla sua pagina Facebook, di una reunion molto speciale. Si tratta di Father of the Bride Part 3 (ish), più o meno Il padre della sposa 3 (all'incirca), un minispecial, 25 anni dopo l'ultimo film, per festeggiare le fortunate commedie dirette da Charles Shyer e scritte da Nancy Myers Il padre della sposa (1991) e Il padre della sposa 2 (1995). A loro volta i film partivano dal remake di una celebre pellicola con Spencer Tracy e Katherine Hepburn. Per l'occasione la regista e sceneggiatrice Meyers è riuscita a rimettere insieme il cast originale e dunque ritroveremo con grande piacere il capofamiglia e mattatore Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley, George Newbern, Kieran Culkin e Martin Short. Appuntamento dunque per toglierci la curiosità sul canale youtube e sulla pagina Facebook di Netflix a mezzogiorno di oggi 25 settembre, se abbiamo fatto bene i conti...

di Daniela Catelli Saggista e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità