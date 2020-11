Fata Madrina Cercasi: lo sfavillante trailer della commedia natalizia con Isla Fisher e Jillian Bell

News Cinema

Arriverà su Dinsey+ il 4 dicembre, per diffondere un po’ di sano spirito natalizio, la commedia per le feste Fata Madrina Cercasi, diretta da Sharon Maguire e con protagoniste Isla Fisher e Jillian Bell.

Mentre il Natale si avvicina, sentiamo tutti quanti il desiderio di un po’ di serenità e di una commedia per le feste. Disney+ lo sa, ed è per questo che ha deciso di mettere a disposizione dei suoi abbonati, a partire dal 4 dicembre, Fata Madrina Cercasi, film un po’ fatato diretto da Sharon Maguire, la regista de Il diario di Bridget Jones e Bridget Jones's Baby. Le protagoniste sono Isla Fisher e Jillian Bell.

Ambientato nel periodo natalizio, Fata Madrina Cercasi racconta la storia di Eleanor (Jillian Bell), una giovane e inesperta fata madrina che scopre che la professione da lei scelta rischia l'estinzione e quindi decide di dimostrare alla gente che c'è ancora bisogno delle fate madrine. Dopo aver trovato una lettera smarrita di una bambina di dieci anni che si chiama Mackenzie, Eleanor si mette a cercarla e, quando la trova, scopre che è una mamma single di Boston che ha quarant'anni e lavora in un notiziario. Mackenzie (Isla Fisher) ha perso il marito e non crede nell'amore e nel lieto fine, e toccherà quindi a Eleanor farle cambiare idea donandole un po' di felicità

Fata Madrina Cercasi è interpretato anche da Santiago Cabrera, Mary Elizabeth Ellis, Jane Curtin, June Squibb e Jillian Shea Spaeder. La Disney ha appena diffuso il trailer ufficiale italiano, in cui le risate si mescolano agli incantesimi mentre gli a-ha cantano l'immarcescibile "Take on me", uno dei brani più in voga degli anni '80.