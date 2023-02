Fast X: Torino e Genzano si fondono con Roma nel trailer del film con Vin Diesel

News Cinema

Le prime immagini del trailer di Fast & Furious 10 mostrano le sequenze d'azione girate in Italia a molti km di distanza le une dalle altre, anche se nella storia sempre di Roma si tratta.

Se avete visto su Netflix il film di Michael Bay intitolato Six Underground, forse sapete cosa andrà a trattare questo articolo.

Nella prima parte di quell'action movie, il regista mette in scena un'adrenalinica sequenza di inseguimenti d'auto nel centro di Firenze. La Giulia Alfa Romeo color verde acido che fugge dagli inseguitori, transita per i luoghi più famosi della città, dal Lungarno agli Uffizi, da Piazza Santa Trinità alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, quando nel vorticoso susseguirsi di inquadrature, tra un vicolo e l'altro, spunta all'improvviso Piazza del Campo. Sì, l'originalissima piazza a forma di conchiglia della città di Siena, dove si svolge il noto Palio.

Molti degli spettatori italiani non si sono fatti sfuggire questa peculiarità di Six Underground che non bada certo alla geografia delle due città toscane distanti 70 km una dall'altra. Alcuni ha sorriso senza scomporsi troppo, altri hanno mal digerito questo montaggio geograficamente privo di senso che ha provocato uno scollamento dalla visione del film. Questi ultimi spettatori dovranno presumibilmente vivere la stessa esperienza quando vedranno Fast X.

Fast X: le riprese italiane di Torino, Genzano e Roma

In questo decimo film dela saga di Fast & Furious, Dominic Toretto, alias Vin Diesel, deve affrontare un nuovo nemico di nome Dante, interpretato da Jason Momoa. La storia porta il nostro eroe e alcuni dei componenti dell'allargata famiglia del film in Italia, precisamente a Roma. La capitale italiana è messa a ferro e fuoco da inseguimenti, sparatorie ed esplosioni, ma non tutte le sequenze d'azione sono state girate qui.

Un film americano di questa portata (pare che alla fine costerà ben 340 milioni di dollari) richiede un grande dispiego di mezzi e un cospicuo numero di membri della troupe. Evidentemente per motivi logistici dovuti a una più semplice organizzazione, oltre a una urbanistica forse più favorevole alle esigenze di scena, la produzione di Fast X ha effettuato giorni di riprese anche nella cittadina di Genzano (30 km da Roma) e a Torino. La città piemontese ha ospitato inseguimenti in diverse strade del centro e sul Lungo Po, all'altezza dei Murazzi. A giudicare da ciò che si può ricostruire vedendo il trailer di Fast & Furious 10 quando compare l'enorme palla distruttrice, le riprese nelle tre città sono collegate tra loro, come se tutto quello che vediamo si svolgesse a Roma. Riusciremo noi spettatori italiani a non scollarci dalla visione, perdendo la sospensione dell'incredulità, quando vedremo che, da un'inquadratura a un altra, il Po avrà preso il posto del Tevere?

Fast X: trama e trailer del film

In Fast Five del 2011, Toretto e il suo team hanno eliminato un boss della droga brasiliano distruggendo il suo impero di Rio De Janeiro. La storia di Fast X prende spunto da quell'episodio per creare una costola narrativa. Il figlio di quel boss ha assistito a tutto questo, passando gli ultimi dodici anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto.