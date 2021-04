Fast & Furious, un crossover con Jurassic Park è possibile? Torneranno Hobbs & Shaw?

News Cinema

Dopo la pubblicazione del trailer di Fast & Furious 9, in uscita a luglio, qualcuno chiede al regista Justin Lin lumi sul futuro della saga: ci sono ancora due film da realizzare...

Il nuovo trailer di Fast & Furious 9 non ha ancora finito di scaldare i motori della rete, che già il regista storico della saga Justin Lin suggerisce nuove possibilità per l'epica serie, ormai arrivata a toccare quasi gli spazi siderali (non è una metafora: pensate a come si chiude il trailer!). Una delle domande rivolte a Lin riguardava un possibile, tutto sommato ormai non così incredibile, crossover con Jurassic World, altro franchise di punta della Universal. Nell'intervista con Collider era presente anche Michelle Rodriguez alias Letty, ed entrambi non erano mica così contrari alla folle prospettiva...

LIN: Io non dico mai di no a nulla. Parte della nostra filosofia è evitare gli incasellamenti e le etichette. Non dirò di più.

RODRIGUEZ: Io ci sto! Una volta raggiunta la vetta, non c'è più un posto dove andare, a meno che non ti incroci con un altro brand e ti fondi. È quello che fanno le grandi corporazioni quando crescono troppo. [...] L'unico impedimento sono gli avvocati e gli studios. Di solito i brand che cerchi di fondere appartengono a studi diversi, ma se appartengono alla stessa azienda...

A parte queste fantasie, che per un cinema che cerca di rilanciarsi potrebbero anche essere accolte, ci sono prospettive più pratiche per far proseguire Fast & Furious in un modo assai gradito ai fan, considerando che si aspettano ancora un decimo e un undicesimo atto?



Fast & Furious 9: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Fast & Furious, il possibile ritorno di Hobbs & Shaw nella saga ammiraglia?

In un'altra intervista con Deadline, Justin Lin è tornato sull'argomento Hobbs & Shaw, cioè Dwayne Johnson e Jason Statham, allontanatisi dalla famiglia Fast & Furious in uno spin-off, dopo uno scontro di ego sul set tra The Rock e Vin Diesel. Nonostante Hobbs & Shaw non sia stato di certo male accolto (760 milioni di dollari d'incasso per 200 di budget), forse reinserire Johnson e Statham nella continuity ammiraglia non sarebbe una cattiva idea. Ma sarebbe possibile, visti gli screzi? Ricordiamo che servono idee per altri due lungometraggi. Mai dire mai, ci spiega Lin.

Io non li ho mai considerati davvero fuori da giochi, mi spiego? Per me sono ancora in questo universo, fanno parte della famiglia. Qualsiasi cosa facciamo, ogni volta che parliamo del capitolo successivo, non avvertiamo restrizioni. [...] Ora che stiamo arrivando al capitolo finale della saga, forse sarei contento di rivisitarli... nessun personaggio, nessuna situazione è esclusa.