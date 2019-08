Fast & Furious - Hobbs & Shaw senza rivali al box office d'agosto

News Cinema

Quasi 2 milioni di euro l'incasso in 4 giorni per lo spin-off della serie principale con Dwayne Johnson e Jason Statham.

Nonostante le polemiche scatenate da Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson sullo spin-off, Fast & Furious - Hobbs and Shaw non ha rivali al box office, né in America, dove è alla sua seconda settimana consecutiva in testa alla classifica con 25 milioni di dollari (108 milioni in totale), né da noi, dove domina il sonnacchioso botteghino vacanziero con ben 1.991.000 euro in 4 giorni.

Per dare un'idea del distacco, al secondo posto c'è il documentario musicale coreano Bring the Soul: the Movie, che in 5 giorni ha incassato 363.000 euro.

Mantiene una buona posizione, classificandosi al terzo posto questa settimana, Spider-Man: Far from Home, che alla quinta settimana di permanenza aggiunge circa 200.000 euro al suo bottino, che in totale supera gli 11 milioni di euro.

Quarto si è piazzato Men in Black: International, che alla quinta settimana incassa 199.000 euro, per un totale di 2 milioni e 246.000 euro.

Infine al quinto posto c'è una new entry, il disaster movie norvegese The Quake - Il terremoto del secolo, che ha portato a casa in 4 giorni 85.000 euro.

Con l'eccezione di Hobbs & Shaw, il botteghino langue, ma c'è da dire che nonostante MovieMent e l'allungamento della stagione, d'agosto moltissimi cinema chiudono per ferie e non restano in molte località che le arene estive per poter assaporare qualche nuova visione.