Fast & Furious Hobbs & Shaw, in una scena tagliata Dwayne Johnson strappava un occhio a morsi

Hobbs & Shaw, lo spin-off di Fast & Furious, sarà nelle nostre sale l'8 agosto, sfidando il caldo grazie alle canotte tese sui toraci performanti di Dwayne Johnson e Jason Statham. Proprio The Rock ha condiviso su Instagram un dettaglio su una violenta scena tagliata. Scritto ancora dal Chris Morgan che ha firmato diversi capitoli della saga, Hobbs & Shaw segue le vicende dei due ex-rivali, costretti a collaborare per far fronte alla minaccia dell'anarchico Brixton (Idris Elba), che ha commesso un errore: se l'è presa con la sorella di Hobbs, agente dell'MI6. Mai toccare la famiglia. Dirige David Leitch, lanciatissimo ex-stuntman con all'attivo, oltre al primo John Wick, anche Deadpool 2 e Atomica Bionda. Ecco il post di Johnson sulla sequenza "incriminata". Ne parliamo più in basso.





Johnson è piuttosto fiero di questo "assaggio di violenza selvaggia" nella sua seconda patria Samoa. Johnson aggiunge che poi, nella stessa sequenza, staccava a morsi l'occhio del malcapitato: "storia vera", ma a quanto pare la commissione di censura non ha consentito agli autori di lasciare questa scena nel montaggio destinato alle sale e classificato come "PG-13". In caso contrario, Hobbs & Shaw sarebbe diventato l'unico film della serie vietato ai minori di 18 anni, nella categoria "R - Restricted"! Dwayne comunque attira la nostra attenzione sul "Lava Lava", il tessuto tradizionale samoano che indossa intorno alla vita: "Se un Samoano in un combattimento lo indossa, sai già che per l'altra persona son cazzi." The Rock chiude ringraziando lo stuntman che durante il ciak subisce la sua furia (senza tappetino!).



