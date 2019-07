Fast & Furious - Hobbs & Shaw: il final trailer italiano del film con Dwayne Johnson e Jason Statham

News Cinema

In arrivo nei cinema italiani dal prossimo 8 agosto.

Ci siamo quasi. La data è quella dell'8 agosto. La data in cui Dwayne Johnson e Jason Statham faranno esplodere tutto il loro potenziale cinematografico e tutta l'esplosività dei loro muscoli e delle loro dinamiche umoristiche in Hobbs & Shaw, l'attesissimo spin-off della serie di Fast & Furious diretto dal David Leitch di Deadpool 2 e scritto da un veterano della saga Chris Morgan che rende protagonisti i due personaggi omonimi interpretati dai due attori, che si sono incontrati per la prima volta in Fast and Furious 7.

Oltre ad essere attesissimo da tutti gli appassionati della saga, il film di Leitch lo è anche perché, in qualche modo, rappresenta una sfida a distanza tra Johnson e Vin Diesel, che come noto non sono affatto andati d'accordo sui set dei film precedenti, e che non si incontreranno più in nessun nuovo capitolo della saga principale.

Dovesse anche solo eguagliare il successo dei film precedenti, Hobbs & Shaw metterebbe alle corde Diesel e l'annunciato Fast and Furious 9, che dovrebbe dimostrare di essere ancora la parte della saga che comanda, e che non vorrebbe e dovrebbe farsi superare da uno spin-off.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Da quando il corpulento veterano del dipartimento di polizia Hobbs (Johnson), fedele agente del Diplomatic Security Service americano, e il fuorilegge Shaw (Statham), ex membro delle forze speciali britanniche, si sono affrontati per la prima volta nel film Fast & Furious 7 del 2015, i due si sono scambiati battute e non si sono risparmiati colpi bassi nel tentativo di annientarsi a vicenda.

Ma quando l'anarchico Brixton (Idris Elba), cyber-geneticamente potenziato, ottiene il controllo di una insidiosa arma biologica che potrebbe modificare per sempre l'umanità - e riesce a surclassare una brillante e indomita agente del MI6 (Vanessa Kirby della serie TV The Crown), che oltretutto è la sorella di Shaw - questi due nemici giurati saranno costretti ad allearsi per annientare l'unico cattivo che potrebbe essere ancor più cattivo di loro.