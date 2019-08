Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Dwayne Johnson e Jason Statham in testa al boxoffice USA

News Cinema

Lo spinoff della celebre saga batte il Re Leone, che è secondo, mentre al terzo posto c'è C'era una volta… a Hollywood.

Anche se non ha uguagliato nemmeno lontanamente l'esordio al botteghino di altri film della saga, di cui è però uno spin-off e quindi il discorso è un po’ diverso, Fast & Furious - Hobbs & Shaw ha comunque sbaragliato la concorrenza e, superando Il Re Leone, si è piazzato in testa agli incassi americani all'indomani del suo primo weekend. Il film con Dwayne Johnson e Jason Statham, che mescola azione e comicità mettendo a confronto due maschi decisamente alfa e opponendoli al villain super-sexy Idris Elba, ha infatti guadagnato, negli States e in 72 ore, 60.8 milioni di dollari. Lo standalone di David Leicht, di cui vi invitiamo a leggere la recensione scritta dal nostro Antonio Bracco, ha guadagnato internazionalmente 120 milioni di dollari, raggiungendo così un totale di 180.8 che è poco lontano dal budget del film, costato 200 milioni di dollari.

Anche se è stato scalzato dalla vetta, Il film diretto da Jon Favreau tiene benissimo. L'incasso de Il Re Leone è di 38.2 milioni, mentre il totale USA ammonta a quasi 431 milioni e quello mondiale sfiora il miliardo e 2, preparandosi a superare, nell'immediato futuro, La bella e la bestia, altro gigante della Disney in live-action.

Terzo in classifica, all'indomani di un fine-settimana che ha visto il suo regista e due dei suoi protagonisti volare a Roma per la presentazione alla stampa, è C'era una volta... a Hollywood, lettera d'amore di Quentin Tarantino al cinema, a Los Angeles e alla sua infanzia. La storia dell’attore tv Rick Dalton e della sua controfigura Cliff Booth sullo sfondo dell'omicidio di Sharon Tate guadagna 20 milioni di dollari arrivando a un totale di 79.

Segue, con 7.7 milioni di dollari, Spider-Man: Far From Home, che sale a 360 milioni complessivi, mentre a chiudere la top-five è Toy Story 4 con 7.1 milioni. La nuova avventura dello Sceriffo Woody e di Buzz Lightyear vanta un incasso totale di 410 milioni di dollari, mentre in tutto il mondo si è aggiudicata fino a questo momento 960 milioni.