Fast & Furious finirà col numero 11 sempre diretto da Justin Lin

Confermato il termine del redditizio franchise di Fast & Furious con l'undicesimo film. Anche gli ultimi due sono affidati al regista Justin Lin, che ha ripreso la saga col numero 9 che arriverà al cinema nel 2021.

Per la Universal, la saga di Fast & Furious, iniziata nel 2001 e proseguita con altri 8 episodi (l'ultimo dei quali arriverà nei cinema il 28 maggio 2021) ha stabilito molti record. I suoi personaggi, amatissimi, hanno portato nelle casse della major qualcosa come 6 miliardi di dollari. Ma tutte le belle storie hanno una fine e dunque è arrivato l'annuncio ufficiale che la serie finirà con l'undicesimo film e che anche la regia del capitolo 10 e 11 verrà affidata a Justin Lin, che ha diretto i film dal terzo al sesto e l'ha ripresa proprio al nono.

Lo sviluppo delle trame dei film che concluderanno la saga è ancora agli inizi, ma si dà per certo il ritorno dello sceneggiatore Chris Morgan, mentre il cast, composto da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang è già impegnato a concludere la storia.

Ovviamente non si fermereranno eventuali spin-off (tra cui, oltre al sequel di Hobbs & Shaw, anche uno al femminile) o la serie animata Netflix Fast & Furious Spy Racers, che dovrebbero continuare finché ci sarà interesse per l'argomento.

In quello che diventa a questo punto il terzultimo film, Fast & Furious 9, Dom Toretto sta vivendo una vita tranquilla con Letty e il figlio Brian, ma sarà costretto a tornare in azione per affrontare una minaccia legata al suo passato e salvare i suoi cari. Il team si riunisce ancora una volta per sventare un complotto mondiale organizzato da un sicario e guidatore eccezionale che non hanno mai incontrato, e che si rivela essere il fratello dimenticato di Dom, interpretato da John Cena. L'azione si svolge in vari continenti e capitali, da Londra a Tokyo, dall'America Centrale a Edinburgo, da un bunker segreto nell'Azerbaijan alle affollate strade di Tbilisi. Strada facendo, riaffioreranno vecchi amici, torneranno noti nemici, la storia sarà riscritta e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima.

Insomma, stando alla trama, Fast & Furious 9 sarà faster, larger and better. Nel cast oltre ai soliti noti ci sono Helen Mirren, Charlize Theron e due nuovi personaggi interpretati da due celebri star provenienti dal mondo della musica, Cardi B e Ozuna.