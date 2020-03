Fast & Furious: diventa Lego la Dodge Charger di Vin Diesel

News Cinema

Con un accordo di licensing, la Lego piazza sul mercato la sua versione del bolide che Dominic Toretto guida nella saga di Fast & Furious.

Servono 1077 pezzi per costruire la Dodge Charger di Dominic Toretto in versione Lego. Il motore a otto cilindri, le sospensioni a doppio quadrilatero, la barra per le impennate e le bombole di nitro sono elementi imprescindibili per riprodurre il bolide guidato da Vin Diesel nella saga di Fast & Furious, infatti sono tutti presenti in questo modello in scala 1:13. Il lancio sul mercato dell'auto da costruire con i celebri mattoncini avrebbe dovuto accompagnare l'arrivo al cinema di Fast & Furious 9, film la cui uscità però è stata rinviata al 2021. Questo modello della Lego della serie Technic sarà regolarmente disponibile in vendita a partire dal 27 aprile con possibilità di pre-ordine.

Leggi anche Fast & Furious 9 rinviato di un anno: uscirà nel 2021

La trama di Fast & Furious 9

Diretto da Justin Lin, è il nono capitolo del franchise action Fast and Furious.

Della trama del film, di cui ancora non si conoscono i dettagli, sappiamo che Vin Diesel vestirà i panni di Dominic Toretto mentre Dwayne Johnson non farà più parte del cast a causa di un vecchio contrasto proprio con Diesel (che forse andrà a risanarsi in futuro). Ci saranno due new entry: John Cena e Michael Rooker, che in qualche modo rimpiazzeranno il vuoto lasciato da Dwayne Johnson e Jason Statham. Delle vecchie conoscenze ritroveremo Michelle Rodriguez, Jordana Brewster,Tyrese Gibson e Nathalie Emmanuel. Per il ruolo dei cattivi ci sarà Helen Mirren nella parte di Magdalene Shaw, mentre per interpretare il ruolo della pericolosa cyberterrorista Cipher è stata richiamata Charlize Theron.