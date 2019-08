Fast & Furious: c'è maretta in famiglia

News Cinema

Dopo l'uscita di Hobbs & Shaw, Tyrese Gibson attacca lo spin-off e Dwayne Johnson (poi cancella i post), mentre Michelle Rodriguez se la prende con lo sceneggiatore Chris Morgan.

Succede di litigare di brutto, si sa, anche nelle migliori famiglie (vere), figuriamoci in quelle cinematografiche. Secondo Comingsoon.net e MovieWeb c'è maretta tra i membri del franchise cinematografico di Fast & Furious, che hanno spesso ripetuto negli anni di essere, appunto, una famiglia, tanto che circolava una battuta secondo la quale lo sceneggiatore Chris Morgan avrebbe ricevuto un bonus ogni volta che veniva pronunciata questa parola. A provare il malumore di alcuni sono una serie di post (in seguito cancellati, ovviamente invano) di Tyrese Gibson contro lo spin-off Hobbs & Shaw e Dwayne Johnson, e alcune dichiarazioni polemiche di Michelle Rodriguez - che aveva già espresso critiche per il trattamento dei personaggi femminili della serie - nei confronti dello sceneggiatore.

Si sa del resto che Hobbs & Shaw, che domina al momento il box office USA, è nato proprio per gli attriti pubblicamente dichiarati tra Dwayne Johnson e Vin Diesel. A scatenare Michelle Rodriguez è stata la seguente dichiarazione di Chris Morgan, autore della saga fin dal 2006, in risposta al movimento "Justice for Han", Giustizia per Han, riferito alla morte del personaggio interpretato da Sung Kang, ucciso da Jason Statham nel sesto film:

"Amo Justice for Han. Sung Kang è un grande amico, e Han un personaggio che adoro. Direi che il super arco narrativo di Deckard Shaw sarà uno dei più interessanti, fichi e gratificanti di tutti i personaggi del franchise. Dobbiamo giustizia ad Han. Ne parliamo da moltissimo tempo e vogliamo fare quello che è giusto. Penso che il pubblico sarà soddisfatto e dovrebbe sapere che ci sarà. C'è una battuta in Hobbs & Shaw, subito prima della lotta a Samoa, dove Shaw dice alla sorella: 'ho fatto cose per cui devo fare ammenda'. Quella battuta è stata scritta appositamente e messa lì perché tutti sappiano che parla di Han, ci pensa, è una cosa che lo tormenta e arriverà a farci i conti".

Michelle Rodriguez, di fronte a questa dichiarazione, ha linkato l'intervista su Twitter con questo commento:

"Sono in questa serie fin dall'inizio, da molto prima che arrivasse Chris Morgan e lui non ha assolutamente niente a che fare con gli sviluppi di questa linea narrativa o con quel che succederà, per vostra informazione".

Gibson, invece, se l'è presa con lo spin-off, commentando la notizia dei 180 milioni di incasso globale del film nel weekend di apertura, ha scritto che non si tratta di un gran risultato e se l'è presa in modo un po' sconnesso con Johnson, nel post che vi traduciamo fedelmente, riducendo un po' il diluvio dei puntini di sospensione:

"Devo mostrare rispetto per una cosa... ci ha provato... la gente dice che sono un hater... mi ha attaccato perché ho parlato... distruggere la famiglia a quanto pare non ha l'importanza che pensavamo avesse. Hobbs & Shaw ha il peggior risultato all'uscita della serie da Tokyo Drift... sapete che forse, solo forse... The Rock e la troupe torneranno a danzare di nuovo con noi per #Fast10, tutti possiamo abbracciarci e tornare a dare ai veri fan che hanno sostenuto questo franchise per 20 anni quello che vogliono.. Non si tratta di odio faccio solo notare i fatti... #FastFamily vale di più se la #FastFamily è contenta".

Gibson e Rodriguez sono al momento impegnati col nono film della serie principale. Chissà che pensano i veri fan citati dall'attore di tutte queste polemiche. .