Fast & Furious: arriva lo spinoff al femminile?

Sono sempre di più gli attori della saga di Fast & Furious che desiderano una costola del franchise in cui la scena sia delle donne. Ecco chi ha detto cosa.

Mancano circa due mesi all'uscita di Fast & Furious 9, e mentre aspettiamo di entrare nel magnifico e rutilante mondo di Dominic Toretto & Co., apprendiamo che da qualche parte già si parla di uno spinoff al femminile della saga. In realtà sono gli interpreti del film a discuterne, e lo stesso Vin Diesel, in un post di Instagram del 2020, aveva ipotizzato una costola in cui erano le donne a essere gli eroi o kickass di turno.

L'argomento è stato nuovamente affrontato durante una trasmissione radiofonica in cui Jordana Brewster, Ludacris e Tyrese Gibson hanno detto che sono pronti per un film della serie in cui la scena sia tutta, o prevalentemente, per le le "ragazze".

"Le ragazze hanno bisogno di uno spinoff” - ha detto Ludacris. "Ecco cosa ha bisogno di uno spinoff. Tutte le donne spaccaculi che sono in questo film, ecco chi lo merita”.

Queste, invece, le parole di Jordana Brewster, che interpreta Mia Toretto: "Sarebbe favoloso, ho sentito voci che circolavano in proposito. Sì, penso che sarebbe incredibile e mi vengono in mente tutte le persone che potremmo ritrovare: Eva Mendes, Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel e Michelle Rodriguez. Sarebbe davvero, davvero fantastico. Non posso entrare molto nel merito della questione ma credo che sarebbe meraviglioso, quindi incrocio le dita”.

Tyrese Gibson, infine, si è limitato a dire: "Sono d'accordo".

Dunque il Fast & Furious al femminile si farà? Noi speriamo di sì, e ricordiamo che, dopo Fast & Furious 8, si era parlato di un possibile spinoff incentrato su Chiper, il personaggio interpretato da Charlize Theron. Fast & Furious 9 arriva in sala il 18 agosto diretto da Justin Lin. Riguardiamoci il trailer.