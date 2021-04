Fast & Furious 9: Vin Diesel guida nel cielo in un nuovo promo con immagini inedite del film

News Cinema

Vin Diesel ci invita ad andare al cinema in estate a vedere Fast & Furious 9 con un video promozionale in cui rivendica l'importanza della sala cinematografica e guida volando insieme a Michelle Rodriguez in una scena mai vista prima.

Mentre oggi gli Oscar catalizzano giustamente l'attenzione di Hollywood, Vin Diesel ci ricorda che Fast & Furious 9 raggiungerà le sale in estate e che il nuovo capitolo della saga non è solamente corse automobilistiche pazze e scene pericolose, ma famiglia, quindi senso di appartenenza, lo stesso che si avverte quando si gusta collettivamente l'esperienza di un film in sala. L'attore dice tutto ciò in un promo nuovo di zecca in cui ci sono immagini inedite di F9. Quest'ultima cosa ci rallegra non poco, perché credevamo di aver visto praticamente tutto nel trailer che è uscito un po’ di tempo fa e che dura più di 3 minuti. E invece no. Senza anticiparvi nulla, vi diremo che stavolta si vola davvero.

Nel promo ascoltiamo e vediamo Vin Diesel, che percorre in macchina strade solitarie, per poi fermarsi e rivolgersi a noi. Ecco cosa dice l'attore alias Dominic Toretto prima che partano le immagini del film:

E’ passato un po’ di tempo, le strade erano un po’ vuote, i posti in cui eravamo soliti riunirci sono precipitati nel silenzio, abbiamo attraversato un anno che ci ha messi alla prova, ma cominciamo a intravedere la promessa di un nuovo giorno. Per più di 100 anni c’è stato un luogo in cui ci siamo tutti ritrovati per essere intrattenuti, per evadere, per andare in posti nuovi: la sala cinematografica. Non c'è nulla di paragonabile al momento in cui si spengono le luci e si scaldano i motori. E noi sospendiamo l'incredulità.

Dopo essere stati divisi per così tanto tempo, è arrivato il momento di tornare insieme, per giocare di squadra" - ribadisce Diesel alla fine, affermando che nessun ritorno vale quanto il ritorno al cinema. Vin conclude dicendo: "Ci vediamo presto". Il presto, per noi, è l'estate, periodo felice in cui, insieme all'attore protagonista del video, ritroveremo Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Michael Rooker, Helen Mirren e il nuovo arrivato John Cena. La regia di Fast & Furious 9 è di Justin Lin.

La trama di Fast and Furious 9 e il trailer

Dom Toretto sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob.