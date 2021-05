Fast & Furious 9: Vin Diesel ci invita a tornare al cinema in un promo italiano

News Cinema

È ora in italiano il promo di Fast & Furious 9: Vin Diesel ci invita a tornare al cinema, con la solennità che ci si aspetta da Dominic Toretto.

È disponibile la versione italiana di un promo molto particolare ed emozionante di Fast & Furious 9, che sarà nelle nostre sale dal 18 agosto 2021: Vin Diesel ci invita a tornare al cinema, per lasciarci alle spalle più di un anno di angosce, grazie all'intrattenimento hollywoodiano che il film di Justin Lin rappresenta a pieno titolo. A metà strada tra il suo Dominic Toretto e se stesso (ammesso che la differenza esista), Diesel presenta il nuovo capitolo di una delle saghe blockbuster per eccellenza, a livello internazionale: se è troppo sognare il 1.236.000.000 di dollari incassato da Fast and Furious 8 in tempi meno difficili, anche una cifra più bassa di quella ci permetterebbe di... ingranare la quinta, emotivamente parlando. Ma vi lasciamo alle parole di Vin, che riportiamo qui in basso prima del promo / trailer di Fast and Furious 9.

Ne è passato di tempo... le strade erano vuote, i luoghi dove ci radunavamo silenziosi. Abbiamo vissuto un anno che ci ha messi a dura prova. Ma iniziamo a vedere la promessa di un nuovo giorno. Da più di 100 anni, c'è un luogo dove tutti ci riuniamo per divertirci, per evadere, andare in posti sempre nuovi. Il cinema. Nulla è paragonabile al momento in cui si spengono le luci, si accende il proiettore... e cominciamo a sognare.