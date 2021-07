Fast & Furious 9: un'auto col motore di un razzo? Clip esclusiva in italiano del film

News Cinema

Fast & Furious 9 sarà in anteprima nelle arene estive il 2-3-4-5 e in sala dal 18 agosto e per ingannare l'attesa potete vedere vi proponiamo una breve clip in italiano del film.

Quante auto elaborate avete visto nella saga di Fast & Furious? Che vi ricordiate o meno il numero, non importa. Nella clip in esclusiva e in italiano di Fast & Furious 9 che potete vedere qui sotto, avete modo di sbirciare sull'elaborazione definitiva che va ben oltre il concetto di auto veloce. Nelle immagini vediamo Ludacris e Tyrese Gibson parlare con Lucas Black che ha appena compiuto l'opera "pazzesca", come modestamente la definisce lui. I loro personaggi, rispettivamente Tej, Roman e Sean menzionano "un'auto da 10 secondi" riferendosi ai bolidi che entro quel tempo riescono a coprire partendo da zero la distanza di un quarto di miglio, ossia 402 metri. Avviate il player capire come presegue il discorso sulla Pontiac Fiero elaborata...

Fast & Furious 9: Clip Italiana in Esclusiva: L'auto da 2 secondi - HD

Fast & Furious 9: trama e trailer del film con Vin Diesel e soci

Fast and Furious 9, il film diretto da Justin Lin, è il nono capitolo del franchise action Fast and Furious.

Nel film, ambientato a distanza di quattro anni dai fatti precedentemente narrati, vediamo Dominic Toretto (Vin Diesel) profondamente cambiato, che trascorre una vita serena e rilassata lontano da pericoli e inseguimenti, insieme a Letty (Michelle Rodriguez) e suo figlio Brian. Ma le cose sono destinate a cambiare quando fa ritorno sulla scena suo fratello minore Jakob (John Cena), alleato con Cipher (Charlize Theron). L'hacker era stata arrestata da Mr. Nobody (Kurt Russell) e sta per essere trasferita tramite aereo in prigione, ma viene liberata dal dirottamento messo in atto dallo stesso Jakob e da Otto (Thue Ersted Rasmussen), decisi a impossessarsi del Progetto Aries, un programma di armi che, una volta riunificato, consente di controllare tutti i computer del mondo e i sistemi più avanzati.

Jakob oltre a essere un audace pilota, è uno scaltro assassino e un ladro che sta organizzando un complotto a livello mondiale. Dom riunirà ancora una volta la sua squadra e dovrà fare così i conti con il proprio passato, finora lasciato in sospeso.

Riuscirà a fermare i piani di suo fratello e mettere al sicuro le persone che ama?