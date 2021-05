Fast & Furious 9, Michelle Rodriguez: "Letty non è un trofeo!"

News Cinema

Michelle Rodriguez, come sempre Letty anche nell'imminente Fast & Furious 9, ha rivelato come ha modificato il personaggio vent'anni fa, quando glielo proposero.

Fast & Furious 9, in arrivo nelle sale il 18 agosto, potrebbe essere quella "ripartenza in quarta" che il cinema aspetta: Michelle Rodriguez alias Letty, in un'intervista con Entertainment Weekly, ha con orgoglio rivendicato l'importanza del suo personaggio nella saga, un personaggio che ha contribuito a cesellare così come la conosciamo. In origine infatti, quando le fu presentato il copione del primo Fast and Furious (2001) di Rob Cohen, senza mezzi termini spiegò che non avrebbe mai interpretato Letty, a meno di non apportare modifiche alla sua caratterizzazione... Nello specifico, Michelle spiega:

Li riportai con i piedi per terra, feci capire che in strada non è così che va. Non vai con uno solo perché è figo. C'è una gerarchia. Questo figo potrebbe avere la peggio con il tizio con cui esci adesso? Se è così, allora non ci vai, per quale motivo vorresti perdere la gerarchia? Per mantenere il realismo, mi toccò spiegare: "Lo so come siete voi a Hollywood, ma se volete essere realistici, ecco come funziona sul serio, non farò la troia davanti a milioni di persone, quindi non ci sarò se non cambierete le cose." E trovarono il modo. Mi ricordo di aver insistito per un momento in cui Letty si cacciava proprio lei in una rissa, perché non te ne rimani lì seduta a vedere i tuoi ragazzi che vanno giù senza sporcarti le mani. Se non lo fai, sei lì solo per fare passerella? Non è così che funziona da dove vengo io.