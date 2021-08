Fast & Furious 9: il ponte non c'è... e allora? Clip in italiano del film con Vin Diesel

News Cinema

È attualmente nelle sale italiane Fast & Furious 9, perché dunque non dare un'occhiata insieme a una breve clip per stimolare il desiderio di andarlo a vedere al cinema?

Quante auto in volo avete visto nella saga di Fast & Furious? Avete perso il conto, è vero. Se lo ritrovate, dovete aggiungere tutte quelle che in Fast & Furious 9 decollano, per un motivo o per un altro. Perché un magnete gigante le attira verso di sé? Può essere. Perché non c'è via di fuga se non quella di lanciarsi nel vuoto? Anche. Vi mostriamo qui sotto una scena del film di poco più di venti secondi in cui Vin Diesel è alla guida di una Dodge Charger SRT Hellcat con Michelle Rodriguez sul sedile del passeggero. Avrete già intravisto queste immagini nel trailer del film, ma qui abbiamo un po' più di respiro per goderci la scena e andarla a vedere sul grande schermo. Fast & Furious 9 è attualmente in programmazione nei cinema italiani.

Fast & Furious 9: Clip Italiana Ufficiale del Film: Senza il ponte - HD

Fast & Furious 9: trama e trailer del nono capitolo della saga

Ambientato quattro anni di distanza dagli eventi precedentemente narrati, Fast & Furious 9 inizia mostrando un Dominic Toretto (Vin Diesel) profondamente cambiato. L'uomo trascorre una vita isolata in campagna insieme a Letty (Michelle Rodriguez) e suo figlio Brian. Ma le cose sono destinate a cambiare quando fa ritorno sulla scena suo fratello minore Jakob (John Cena), alleato con Cipher (Charlize Theron). L'hacker era stata arrestata da Mr. Nobody (Kurt Russell) e sta per essere trasferita tramite aereo in prigione, ma viene liberata dal dirottamento messo in atto dallo stesso Jakob e da Otto (Thue Ersted Rasmussen), decisi a impossessarsi del Progetto Aries, un programma di armi che, una volta riunificato, consente di controllare tutti i computer del mondo e i sistemi più avanzati. Dom riunirà ancora una volta la sua squadra e dovrà fare così i conti con il proprio passato, finora lasciato in sospeso.