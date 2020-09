Fast & Furious 9: il film avrà una scena nello spazio, lo conferma Michelle Rodriguez

News Cinema

Michelle Rodriguez ha confermato una voce sul nono capitolo della saga di Fast & Furious che prevede una scena ambientata nello spazio.

Se non ci fosse un'emergenza sanitaria mondiale in corso, Fast & Furious 9 lo avremmo già visto al cinema dallo scorso 22 maggio e ora aspetteremmo il decimo e ultimo capitolo precedentemente programmato per il prossimo aprile. Invece è tutto slittato di un anno: Fast & Furious 9 uscirà nelle sale il 2 aprile 2021, Fast & Furious 10 arriverà invece il 22 aprile 2022. Essendo gli ultimi due film della saga (anche se pare che possa esserci un F&F 10 parte I e parte II), l'escalation delle folli sequenze d'azione dovrebbe arrivare all'apice. Nel 2017 lo sceneggiatore Chris Morgan (ora passato allo spin-off Hobbs and Shaw), alla domanda provocatoria "andrete mai nello spazio?", rispondeva "se avessi una buona idea per la storia, perché no".

Ecco, dopo aver paracadutato automobili da un aereo ed essere stati inseguiti da un sottomarino sui ghiacci del polo, pare che i protagonisti del film in Fast 9 andranno nello spazio. Chi, come e perché, lo sapremo soltanto vedendo il film, ma a confermare questa voce buttata là da Ludacris due mesi fa è arrivata Michelle Rodriguez. In un'intervista radiofonica con SiriusXM l'attrice ha detto "Ma come fate a saperlo? Doveva essere un segreto!". Rodriguez ha avuto anche parole di lode nei confronti dei produttori che hanno accettato la sua richiesta di avere nel team degli sceneggiatori anche una donna, perché i personaggi femminili del film sono stati tutti troppo arrabbiati e pronti a menare le mani, ma non è naturale. Ci serve una voce femminile per capirlo e far uscire i sentimenti".