Fast & Furious 9: il figlio di Vin Diesel nel cast del film, in un ruolo piccolo ma fondamentale

Abbiamo scoperto che in Fast & Furious 9 ha recitato anche Vincent Sinclair, il figlio di Vin Diesel. Il regista Justin Lin gli ha affidato una parte significativa anche se non lunga.

C'è un altro Diesel in Fast & Furious 9, e non nel senso di tipologia di motore ma di componente della famiglia di Vin alias Dominic Toretto. Si tratta del piccolo Vincent Sinclair, che ha 10 anni e che è figlio dell'attore.

Il personaggio che il bambino andrà a interpretare nel nuovo capitolo del franchise è niente meno che Toretto da piccino, naturalmente in un flashback dedicato all'infanzia del personaggio. Sembra che la sequenza sia stata girata nel 2019. Ignoriamo quanto sia lunga ma sappiamo, dal contratto del bimbo, che la sua paga giornaliera ammontava a 1,005 dollari.

La presenza di una scena che ci riporta ai primi anni di Dominic Toretto in Fast & Furious 9 ha perfettamente senso, se teniamo conto del fatto che nel film ci sarà un altro parente stretto di Toretto che è anche un nuovo personaggio: suo fratello, che avrà il volto di John Cena. Di questo personaggio non si era mai parlato nei precedenti film della saga, e resta da scoprire se Dominic lo abbia allevato amorevolmente come ha fatto con sua sorella oppure no.

Se la memoria non ci inganna, Dominic Toretto bambino era già apparso in un film della serie: Fast and Furious 7. A impersonarlo era stato però Alex McGee.

Fast and Furious 9 è recentemente slittato al 25 giugno. Diretto da Justin Lin, vede nel cast, accanto a John Cena e Vin Diesel, anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Michael Rooker, Helen Mirren.