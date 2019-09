Fast & Furious 9: Charlize Theron mostra il suo nuovo look per il film

News Cinema

Dai dreadlock alla scodella per il personaggio di Cipher per essere (forse) ancora più cattiva.

Le riprese di Fast & Furious 9 sono in corso, come ci informa Vin Diesel dal set con regolari aggiornamenti sul suo account Instagram.

Della storia, di cui non si conoscono ancora i dettagli, faranno parte le nuove facce di John Cena e Michael Rooker (che in qualche modo rimpiazzano il vuoto lasciato da Dwayne Johnson e Jason Statham, protagonisti dello spin-off Hobbs & Shaw) e le vecchie conoscenze come Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris e Nathalie Emmanuel. Dalla parte dei cattivi ritornano anche Helen Mirren (che a questo punto dopo le rivelazioni sul personaggio di Deckard Shaw nello spin-off non è più chiaro se lo sia davvero) e soprattutto Charlize Theron, la cyberterrorista Cipher che in Fast & Furious 8 uccideva a sangue freddo un personaggio della saga. Nel nuovo film l'attrice ha un look diverso ed è stata lei stessa a rivelarlo postando una sua foto di profilo su Twitter.

Passando dai dreadlock alla scodella, Charlize non perde nemmeno un frammento del suo fascino, mentre sul livello di malvagità del suo personaggio ancora non possiamo rispondere. Fast & Furious 9 uscirà al cinema nel maggio del 2020.