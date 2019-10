Fast & Furious 9: anche Cardi B entra nel cast

News Cinema

La rapper ha una parte anche nel successo Le ragazze di Wall Street che uscirà in Italia il 7 novembre.

Dopo aver esordito come attrice nel successo Le ragazze di Wall Street di Lorene Scafaria, appena presentato alla Festa di Roma, la rapper Cardi B avrà un ruolo anche nel prossimo Fast and Furious. La notizia arriva pochi giorni dopo l’annuncio che anche Ozuna, star della musica latina, ha una parte nel nono capitolo del franchise action. Dal momento che quest’ultimo parteciperà alla colonna sonora del progetto, c’è da aspettarsi che anche Cardi B lo faccia, visto che i due artisti in passato hanno collaborato insieme.

Fast and Furious 9 sarà diretto da Justin Lin, che ha già realizzato gli episodi della saga che vanno dal terzo al sesto compreso. Dal precedente episodio torna il cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster e Ludacris. I "ribelli" Jason Statham e Dwayne Johnson – quest'ultimo è ormai in aperto contrasto con Diesel – è stato in qualche modo sostituito da un nuovo personaggio interpretato da John Cena (Bumblebee). Anche se non è ancora notizia confermata, circola voce che Cody Walker, fratello dello scomparso Paul, potrebbe recitare nel film in alcune scene, riprendendo il ruolo di Brian O’Conner. Scritto da Chris Morgan e Daniel Casey, Fast and Furious 9 arriverà nelle sale italiane il prossimo 21 maggio. Mentre ci teniamo a ricordare che Cardi B, Constance Wu, Jennifer Lopez e Le ragazze di Wall Street saranno in sala in Italia a partire dal 7 novembre. Costato soltanto 20 milioni di dollari, il film ne ha incassati più di 100 negli Stati Uniti.