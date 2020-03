Fast & Furious 10, Vin Diesel ci spiega la sua promessa a Paul Walker

News Cinema

Tanti anni fa, Vin Diesel fece una promessa allo scomparso Paul Walker: nel 2021 Fast and Furious 10 l'esaudirà. Qual era?

L'uscita di Fast & Furious 9 è stata rimandata all'aprile 2021 causa Coronavirus, spingendo non si sa fino a quando la sua seconda metà, Fast & Furious 10 (Fast 10 negli USA), che porterà la saga verso un traguardo non da poco. Discutendone con USA Today, Vin Diesel ha rivelato che la tappa per lui è particolarmente importante... a livello psicologico. La cosa ha a che fare con lo scomparso Paul Walker, suo partner sullo schermo sin dal primo Fast & Furious del 2001, per arrivare a Fast & Furious 7 (2015), distribuito postumo dopo l'incidente che è costato la vita a Walker. Ecco le parole di Vin.

Lo divertiva sempre che continuassimo. Era sempre così entusiasta, fiero di suo fratello [Vin parla di se stesso, ndr], che pensava a questi film ancora prima dello studio, prima che qualcuno sapesse che ne stavano arrivando un altro e un altro ancora. [...] Mi chiedeva: "Vin, quanti altri pensi che ce ne saranno?" e io: "La domanda è: ne faremo sette, otto, nove o... 10?" Lui fece quest'enorme sorriso: "Cosa? Ma è impossibile!" Poi ne riparlammo quella sera e gli promisi che saremmo arrivati fin lì. Magari non significa nulla per nessun altro, ma per me, personalmente, è la promessa che avevo fatto a mio fratello. Quindi spero, se così sarà, di onorarla.