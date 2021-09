Fast & Furious 10 nel mondo della Formula 1? Vin Diesel sembra suggerirlo...

News Cinema

Direttamente dall'Italia e da Monza, Vin Diesel con un video su Instagram suggerisce che Fast & Furious 10 possa ambientarsi nel mondo della Formula 1...

Sappiamo che la saga ammiraglia di Fast & Furious si concluderà con la doppietta di Fast & Furious 10, un'unica storia divisa in due lungometraggi, previsti rispettivamente in sala nel 2023 e nel 2024. Finora i fan ignoravano la direzione in cui si volesse muovere il protagonista e coproducer Vin Diesel alias Dominic Toretto, ma oggi abbiamo a disposizione forse un importante indizio. Sul suo profilo Instagram l'attore ha infatti postato un video che lo vede in Italia, a Monza per il Gran Premio di Formula 1. Certo, la star ama la velocità a prescindere, ma sono stati gli hashtag #Fastsaga e #Toretto ad attivare i fan, associati a quello che Vin scrive: "La corsa! Grandi cose sono in arrivo..."

Fast & Furious 9, attualmente ancora nelle nostre sale, ha incassato nel mondo 714.600.000 dollari, rivelandosi il più grande successo mondiale hollywoodiano dallo scoppio della pandemia: Diesel ha una più che ragionevole speranza di chiudere col proverbiale botto l'ormai ventennale serie...