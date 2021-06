Fast & Furious 10: Meadow Walker, figlia di Paul, nel cast del film? Risponde Vin Diesel

News Cinema

Fra gli attori del probabile ultimo capitolo della saga di Fast & Furious, F10, potrebbe davvero esserci Meadow, la figlia di Paul Walker? Lo hanno chiesto a Vin Diesel.

E se nel cast del decimo Fast & Furious ci fosse Meadow Walker, l'adorata figlia del compianto Paul? L'ipotesi non è affatto assurda, tanto che Vin Diesel, nel corso di un'intervista, non ha espresso assolutamente stupore di fronte al giornalista che gli ha rivolto una domanda in proposito.

Dobbiamo ricordare che tempo fa il regista Justin Lin aveva ribadito che Brian O'Conner, alias il personaggio di Paul Walker, era ancora vivo, non escludendone quindi un probabile ritorno. Nel frattempo, in Fast & Furious 9, ritroveremo Mia Toretto (Jordana Brewster), sorella di Dominic Toretto e moglie proprio di O'Conner, che nel settimo capitolo della saga era incinta di una femmina. Queste informazioni ci aiutano a capire che Meadow potrebbe tranquillamente apparire nel decimo film. Sappiamo inoltre quanto Vin Diesel sia legato alla ragazza. Ecco cosa ha dichiarato di preciso l'attore circa la sua presenza in F10 a E! News: "Non mi sentirei di escludere nulla. Lasciatemi solo… senza svelarvi tutti i segreti Fast 10. Lasciatemi solo dire che niente è fuori discussione".

Come era stato promesso a Paul Walker, la saga di Fast & Furious terminerà con buona probabilità con il decimo film, che forse sarà articolato in due parti. In ogni modo avremo tempo di riparlarne, dal momento che Lin comincerà le riprese del nuovo film nel corso del 2022. Nel frattempo Meadow Walker è diventata una modella, il che significa che si sta abituando alla luce dei riflettori. Fast & Furious 9 arriverà nelle nostre sale il prossimo 18 agosto. Su che manca poco!