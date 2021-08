Fast & Furious 10: fissata al 2023 la nuova data di uscita

News Cinema

Avrebbe dovuto uscire quest'anno, ma i rinvii per le ben note circostanze dovute alla pandemia hanno fatto slittare Fast & Furious 10 di un paio d'anni.

Siete probabilmente in procinto di allacciare la cintura della poltrona del vostro cinema preferito, avendo acquistato un biglietto per vedere Fast & Furious 9 in uscita nelle sale italiane. Mentre vi godete le sovraccariche avventure del nono capitolo della saga, potete quietare le vostre ansie sul destino dei personaggi tenendo a mente che la prossima volta li vedrete nel 2023. Il magazine Entertainment Weekly riporta che la Universal ha fissato al 7 aprile 2023 l'uscita cinematografica di Fast & Furious 10, film che segna l'inizio della fine della saga. Inizio della fine, sì, perché non vorrete dimenticare Fast & Furious 11, giusto? Le riprese del 10 (che senza pandemia sarebbe uscito quest'anno) cominceranno nel gennaio 2022 e nelle intenzioni della produzione c'è la speranza di riuscire a ottimizzare al massimo costi e risorse unendo anche le riprese dell'11 in quelli che si prospettano essere sei mesi di set.