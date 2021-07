Fast and Loose, l'action con Will Smith diventa Netflix

News Cinema

In una gara al rialzo, Netflix si è aggiudicata la prossima fatica action di Will Smith, Fast & Loose, diretta da David Leitch, cocreatore di John Wick.

Netflix è riuscita ad aggiudicarsi l'action thriller Fast & Loose con Will Smith, collaborazione della megastar con il regista David Leitch, cocreatore di John Wick e regista da solo di Atomica bionda, Deadpool 2 e Hobbs & Shaw. È un bel colpo per il gigante dello streaming, sempre a caccia di titoli di grande richiamo, con l'imminente kolossal Red Notice, interpretato da Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, in arrivo sul servizio il 12 novembre.

Netflix ha vinto un'asta per il progetto, combattendo a suon di milioni di dollari contro una concorrenza nutrita: Warner Bros, Paramount, Sony, Prime Video e Apple TV+.

Non conosciamo quanto la creatura di Reed Hastings abbia pagato per Fast & Loose, ma nel frattempo possiamo ricordarvi qual è la trama del film: si narra di un uomo che si sveglia a Tijuana in preda alla più totale amnesia. Cercando di ricostruire il suo passato, realizza di aver vissuto in parallelo due vite, quella di un boss della mala e quella di un agente CIA sotto copertura. Ma chi dei due lui realmente è? Da quale parte sta sul serio?

Non si sa ancora quando partiranno le riprese di Fast & Loose, visto che Smith dovrà completare prima il dramma sullo schiavismo Emancipation e ha in cantiere Bad Boys 4 e il malavitoso The Council, ambientato negli anni Settanta. Leitch dal canto suo sta dando gli ultimi ritocchi a Bullet Train con Brad Pitt, in arrivo nell'aprile 2022, ed è in preproduzione sull'adattamento della graphic novel Undying Love. Leggi anche Will Smith nel trailer di Una famiglia vincente - King Richard, biopic sul padre-allenatore di Serena e Venus Williams