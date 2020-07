Fast and Furious: Solo parti originali, 10 curiosità sul film con Vin Diesel

News Cinema

La saga di Fast & Furious che sembrava ormai defunta al terzo capitolo, rinasce grazie al quarto film che dà l'avvio a una costante crescita di incassi e di pubblico. Alcune curiosità su Fast and Furious: Solo parti originali.

Al terzo capitolo intitolato Tokyo Drift, la saga di Fast & Furious sembrava arrivata a destinazione. Quando il quarto capitolo si è affacciato nei cinema, si è pensato che fosse l'ultimo afflato di una serie di film dalla presenza discontinua di attori protagonisti (e di spettatori in sala). Invece...boom! Soltanto nel primo weekend di programmazione Fast & Furious: Solo parti originali ha incassato 72.5 milioni di dollari (quando Tokyo Drift si era fermato a 62 complessivi) accumulando al box office mondiale a fine corsa ben 360 milioni. Quello era solo l'inizio di una serie di record e di crescente popolarità per una saga derisa, criticata ed etichettata come film di serie C. Fast & Furious: Solo parti originali è stato il giusto nuovo approccio per cambiare marcia riportando in pista i quattro attori principali del primo capitolo: Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e, naturalmente, Vin Diesel. Gran parte del merito va a quest'ultimo per aver contribuito ad allargare gli orizzonti, per essere entrato nel team produttivo e per aver pianificato non un solo film, ma una trilogia. Se le cose fossero andate bene, s'intende. E oggi siamo in attesa di vedere il film numero 9.

Fast and Furious: Solo parti originali, 10 curiosità sul film

Il titolo Fast and Furious: Solo parti originali offre una doppia lettura. Con il gergo tecnico "parti originali" nel mondo delle auto elaborate, il riferimento va ai quattro personaggi Dom, Letty, Brian e Mia che ritornano protagonisti dopo il primo film del 2001 Questo film segna il debutto al cinema di Gal Gadot, futura Wonder Woman Nella timeline narrativa, gli eventi di Solo parti originali accadono prima di quelli del capitolo precedente Tokyo Drift Vin Diesel ha diretto e interpretato un cortometraggio di 18 minuti intitolato Los Bandoleros, il quale è un prequel di questo film ed è incluso nei contenuti speciali del DVD/Blu-ray Il cortometraggio ha preso il titolo dal brano Los Bandoleros dei due artisti portoricani Don Omar e Tego Calderon che sono anche nel cast del film Circa 240 auto sono state assemblate per le riprese Le riprese si sono svolte nella Repubblica Dominicana, a Panama, in Messico e in varie zone della California tra cui, naturalmente, Los Angeles Un breve versione animato di Dom Toretto che sta per fuggire dalla prigione in cui è rinchiuso, è stata inserita nei titoli di coda Quando uscì nel 2009, il film incassò 72.5 milioni di dollari nel primo weekend diventando in quel momento il film Universal con il più alto incasso nei primi tre giorni di programmazione Sempre con quella somma, nei primi tre giorni di programmazione, ha battuto Cars - Motori ruggenti che si era fermato a 60 milioni di dollari in quanto film ambientato nel mondo delle auto