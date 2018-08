Fast and Furious: i fratelli di Paul Walker vogliono il ritorno di Brian O'Conner nei prossimi capitoli della saga

Caleb e Cody Walker, fratelli del compianto Paul Walker, scomparso nel 2013, vorrebbero che il personaggio di Brian O'Conner, visto nel primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo capitolo della serie, torni nuovamente a popolare l'universo di Dominic Toretto & Co. E desiderano che a interpretarlo non sia un nuovo attore. La domanda che sorge spontanea, ma a cui i fan della saga sono più che pronti a dare una risposta, è: come fare, visto che Walker non c'è più? Semplice, basta adottare lo stratagemma utilizzato in Fast and Furious 7.

Ricordiamo che all'epoca Walker aveva girato solo alcune scene del film, e che il regista James Wan e lo sceneggiatore Chris Morgan, dopo aver riscritto il copione, pensarono bene di riutilizzarle. Recuperando poi sequenze eliminate degli altri capitoli della serie in cui compariva l'attore, realizzarono scene inedite. Last but not least, Caleb e Cody Walker - che somigliano incredibilmente al fratello - "prestarono" il proprio corpo al personaggio, mentre il volto originale fu "aggiunto" grazie alla computer grafica.

Secondo i due Walker, l'esperimento, per quanto complicato, si può ripetere, anche se immaginiamo che la presenza non potrà essere massiccia più di tanto. A tal proposito Caleb avrebbe detto: "Spero di far inserire un piccolo cameo, consentendo ancora una volta a Paul di salvare la situazione, e di poter dare il mio contributo. E’ il mio sogno e mi auguro di vederlo realizzato in uno dei prossimi film".

Cody avrebbe aggiunto: "Credo che esista un modo per farlo, ma bisognerebbe ragionarci molto attentamente e il risultato dovrebbe essere gustoso. Era lui il vero protagonista, il vero signore delle auto. Credo che senza di lui la serie abbia davvero perso la sua direzione".

I produttori dei prossimi Fast and Furious non hanno fatto menzione di un possibile reintegro di Brian O’ Conner nel plot dei prossimi tre film della serie, che sono lo spinoff Hobbs and Shaw con Dwayne Johnson e Jason Statham, Fast and Furious 9 e Fast and Furious 10. Però non si sa mai, magari la folle idea dei fratelli Walker potrebbe tradursi in realtà, previo sostegno dei fan di Paul.

Ricordiamo che Hobbs and Shaw uscirà nel 2019, Fast and Furious 9 il 10 aprile del 2020 e Fast and Furious 10 il 2 aprile del 2021.