Fast and Furious 9: un insolito teaser trailer del film con Vin Diesel

Un curioso antipasto del primo, vero trailer del film (il cui titolo è ufficialmente F9), che verrà lanciato in pompa magna il prossimo 31 gennaio. Appuntamento al cinema il 21 maggio.

Il primo trailer vero e proprio di Fast and Furious 9 (che ora pare intitolarsi ufficialmente F9, perlomeno negli Stati Uniti) arriverà alla fine della settimana, in pompa magna, avendo la Universal organizzato un "Trailer Drop Event" che verrà trasmesso via internet in tutto il mondo. Intanto, però, sulla pagina Facebook di Vin Diesel è comparso ieri sera questo teaser, che ci racconta un Dom Toretto diverso da quello cui siamo abituati, e in contesto diverso a quello cui siamo abituati. Soprattutto, alle prese con un mezzo a quattro ruote... diverso da quelli cui siamo abituati.

In attesa del primo trailer di Fast and Furious 9, godiamoci allora questo insolito e tenero teaser di appena un minuto:





Fast and Furious 9 arriverà nei cinema italiani il 21 maggio. Diretto da Justin Lin, vede nel cast, oltre a Diesel, anche Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Chris “Ludacris” Bridges, Helen Mirren e Charlize Theron, oltre alle confermate new entries di John Cena, Michael Rooker e Francis Ngannou.