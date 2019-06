Fast and Furious 9: sono iniziate le riprese!

Due Fast and Furious nel giro di un anno. I fan di una delle saghe più popolari degli ultimi decenni non si possono certo lamentare. Nel mese di agosto arriverà sugli schermi Hobbs and Shaw, spin-off (o episodio apocrifo, se preferite) che vede protagonisti solo due dei protagonisti della saga, quelli interpretati da Dwayne Johnson e Jason Statham:



Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Secondo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Per il mese di maggio 2020 è invece atteso il nono episodio "ufficiale della saga". Fast and Furious 9, diretto da Justin Lin, già regista di quattro episodi del franchise, ha avuto ieri il suo primo ciak. Per celebrare l'inizio ufficiale delle riprese, Vin Diesel e Michelle Rodriguez hanno regalato ai fan il video che potete vedere qui sotto, postato poche ore fa sull'account Instagram di Vin. Al termine del primo giorno di lavorazione, l'attore ringrazia La Universal, tutto il cast e la troupe e ovviamente i fan di tutto il mondo, rimasti fedeli a Fast and Furious in questi 20 anni.