Fast and Furious 9: nello spot del SuperBowl adrenalina e auto che volano

Nelle immagini del nuovo capitolo della saga di Dominic Toretto, in arrivo il 21 maggio, lo scontro è per strada… e nel vuoto.

C'era anche lo spot di Fast and Furious 9 o F9 fra quelli del SuperBowl 2020, ed era giusto così, perché all'adrenalina sul campo non poteva che corrispondere, nell'intervallo, azione e tensione appena sopra il campo. Del nono film della saga era uscito, qualche giorno fa un nuovo lunghissimo trailer. Le immagini mostrate all'Hard Rock Stadium di Miami durano invece una trentina di secondi, ma sono davvero spettacolari, perché a volare non sono soltanto automobili fenomenali…

Diretto da Justin Lin, già regista del terzo, quarto, quinto e sesto capitolo della saga, Fast and Furious 9 vede protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Michael Rooker, Hellen Mirren e John Cena, che interpreta il perfido fratello di Dominic Toretto. L'uscita nelle nostre sale è prevista per il 21 maggio.