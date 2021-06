Fast and Furious 9: negli Usa partenza bruciante al boxoffice

News Cinema

Il debutto di Fast & Furious 9 sugli schermi americani brucia i record delle partenze post-pandemia, poco dopo il buon debutto di A Quiet Place II.

Fa sempre bene leggere ottime notizie sul fronte degli incassi cinematografici, anche se arrivano da oltreoceano: Fast & Furious 9, che arriverà da noi il 18 agosto, al suo primo weekend al boxoffice americano è partito con ben 70 milioni di dollari, quasi doppiando il record precedente di A Quiet Place II (appena uscito da noi), che negli States era partito con 48.300.000. L'uso della parola "record" è qui contestualizzato alle cifre post-pandemia: non è però superfluo citare che il debutto americano di Fast & Furious 8 nel 2017 fu di quasi 99, perché è sì prevedibilmente più alto di questo, ma non tanto più alto da accelerare le profezie di morte della sala, anzi.

Fast & Furious 9, il paragone con gli incassi degli ultimi film della saga