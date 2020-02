Fast and Furious 9: la resurrezione di Han, lo spin-off al femminile e il capitolo 10 diviso in due film

News Cinema

A quanto pare, c'è ancora molto da raccontare sulla saga di Fast & Furious, tra colpi scena, storie parallele e una fine che non vuole arrivare.

La carne al fuoco è tanta, così tanta che il grill non ha più spazio. Che si fa? Si riduce la carne? Giammai, si aumentano i grill. Il primo lungo trailer di Fast and Furious 9 ha debuttato alcuni giorni fa e, ormai, le acrobazie più impressionanti non le fanno le auto, piuttosto la trama. Il trailer si fa sapere che il personaggio di Han, interpretato da Sung Kang, è vivo e vegeto.

La questione più controversa della saga è stata proprio la morte di Han per mano di Deckard Shaw alla fine di Fast and Furious 6, il personaggio di Jason Statham che era l'acerrimo nemico del capitolo 7, è diventato un membro del team dei nostri eroi nel capitolo 8 fino al ruolo di co-protagonista nello spin-off Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson. "Ma lui ha ucciso Han!", protestavano i fan. Ora, chissà come, si scopre che Han non è defunto, ergo Shaw non l'ha ucciso, quindi la macchia che si portava addosso è stata in qualche modo lavata.

A proposito di spin-off, oltre al sopracitato Hobbs & Shaw e alla serie animata Fast & Furious: Piloti sotto copertura disponibile su Netflix, sta acquisendo concretezza un'idea lanciata anni fa. Una storia parallela che metta in risalto soltanto le protagoniste femminili della saga è in fase di scrittura.

"Lo script sarà pronto il mese prossimo" dice Vin Diesel, lasciando intendere che uno spin-off al femminile possa essere il prossimo progetto messo in cantiere. Michelle Rodriguez dovrebbe esserne la naturale leader, affiancata da Natalie Emmanuel e da Jordana Brewster che è rientrata in corsa proprio in questo 9° capitolo. La villain della storia? Non potrebbe essere altri che Charlize Theron, la quale sta facendo un ottimo lavoro con il suo personaggio di Cipher.