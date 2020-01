Fast and Furious 9: in attesa del primo trailer ecco i poster con i protagonisti!

News Cinema

Il primo trailer ufficiale di Fast and Furious 9 arriverà venerdì 31 gennaio in occasione del gigantesco fan event "In Viaggio Verso F9". Nel frattempo, ecco 7 dei protagonisti principali del nuovo capitolo della saga nei primi bellissimi character poster del film, in uscita al cinema il 21 maggio prossimo.

"In Viaggio verso F9" (dove F9 sta ovviamente per Fast and Furious 9) è questo il titolo del grande evento che Universal Pictures ha preparato per i fan di una delle saghe cinematografiche più popolari e di maggior successo degli ultimi due decenni.

Venerdì 31 gennaio è la data da segnare nell'agenda di tutti gli appassionati di Fast and Furious, il cui atteso nono capitolo arriverà nei cinema italiani il 21 maggio prossimo.

Tra due giorni, infatti, sarà svelato il primo trailer ufficiale di Fast and Furious 9. Il video sarà mostrato in occasione di un grandioso concerto che si terrà al Maurice A. Ferré Park nel centro di Miami, (a partire dalle 21:00 ora italiana), dove i super fortunati fan potranno festeggiare con le star. All'evento, che sarà tramesso in diretta streaming su tutti canali social di Universal Pictures, parteciperanno personaggi come Cardi B, Wiz Khalifa & Charlie Puth ed Ozun, che si esibiranno con i loro più grandi successi. "In Viaggio Verso F9" includerà la partecipazione straordinaria del padrino della serie, Vin Diesel, del regista del film Justin Lin e di alcune star della saga come Tyrese Gibson, presentatore ufficiale dell'evento insieme a Maria Menounos, Ludacris, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Nathalie Emmanuel e il nuovo arrivato nella famiglia Fast & Furious, John Cena!

Li possiamo intanto ammirare in questi bellissimi character poster ufficiali di Fast and Furious 9: