Fast and Furious 9: entra nel cast Michael Rooker

L'attore di Guardiani della Galassia raggiunge Vin Diesel e soci sul set.

Era originariamente previsto per quest'anno, ma come sappiamo è subentrato lo spin-off Hobbs and Shaw (attualmente primo al box office italiano) e la lavorazione è slittata di dodici mesi. Fast and Furious 9 è in fase di riprese e la notizia del giorno è l'ingresso nel cast di Michael Rooker. Avete fresche nella mente le immagini di questo attore dipinto di azzurro nei due Guardiani della Galassia in cui interpreta Yondu, ma a seconda della vostra età (e memoria) potreste ricordarlo bene anche accanto a Sylvester Stallone in Cliffhanger del 1993. Oppure siete fan della serie The Walking Dead e sapete che il personaggio di Merle Dixon è il suo.

Cosa farà in Fast and Furious 9 ancora non lo sappiamo. Un agente governativo? Un criminale del mondo dei motori? Un buono che diventa cattivo? Un cattivo che diventa buono? Soltanto all'uscita del film nel maggio del 2020 sapremo cosa lo script di Daniel Casey ha previsto per l'evoluzione della storia. Michael Rooker raggiunge dunque sul set Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, oltre a Charlize Theron, Nathalie Emmanuel e Helen Mirren. E ovviamente John Cena che ha sostituito come presenza scenica Dwayne Johnson, impegnato nello spin-off.