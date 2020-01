News Cinema

Fast and Furious 9: ecco il primo lunghissimo trailer italiano del nuovo film della saga

La redazione di Comingsoon.it di 31 gennaio 2020 126

L'arrivo del primo trailer ufficiale di Fast and Furious 9 è stato celebrato con l'evento musicale a Miami "In Viaggio Verso F9". Ora è disponibile alla visione, non esitate ad avviare il player per avere un assaggio della nuova avventura di Vin Diesel e soci.

Ci siamo, il primo trailer ufficiale di Fast and Furious 9 è arrivato. Nonostante si tratti "soltanto" di un trailer, la universal ha organizzato un evento in pieno stile Fast & Furious per il lancio di queste prime immagini che ci danno un assaggio del film. A Miami di fronte ai fan, Tyrese Gibson e Maria Menounos ha presentato le esibizioni degli artisti come Cardi B, Wiz Khalifa & Charlie Puth ed Ozun, per poi lasciare spazio sul palco ai protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster Nathalie Emmanuel, Ludacris, lo stesso Gibson, il regista Justin Lin e il nuovo arrivato John Cena.

Vediamoci il primo lunghissimo trailer in italiano di Fast and Furious 9, in uscita nei cinema italiani il 21 maggio.